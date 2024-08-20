Fethiye'de Şehir Hatları Feribotunda Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Fethiye'de şehir hatları yolcu feribotunda Sahil Güvenlik, Emniyet ve Göç İdaresi tarafından yapılan denetimde 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda icra edilen denetimlerde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Fethiye/Koldestim), Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi personeli ile müştereken feribotta yapılan aramada 2 düzensiz göçmen kaçakçılığı şüphelisi ile 16 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) yakalandı. - MUĞLA