Fethiye'de 'Sarallar, Sauna ve Siverek Grubu' çetelerine operasyon - Haberler

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Fethiye'de 'Sarallar, Sauna ve Siverek Grubu' çetelerine operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de 'Sarallar, Sauna ve Siverek Grubu' çetelerine operasyon

Kamuoyunda 'Sarallar Çetesi' 'Sauna Grubu' ve Siverek Grubu' olarak bilinen üç ayrı suç örgütüne yönelik Fethiye'de düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Kamuoyunda 'Sarallar Çetesi' 'Sauna Grubu' ve Siverek Grubu' olarak bilinen üç ayrı suç örgütüne yönelik Fethiye'de düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarını korku tehdit ve cebir uygulayarak ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar çetesi, Sauna çetesi ve Siverek grubu olarak bilinen 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Muğla, Denizli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Sarallar, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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