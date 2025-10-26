Haberler

Fethiye'de Sahte Şarap Operasyonu: 1980 Litre Ele Geçirildi

Fethiye'de Sahte Şarap Operasyonu: 1980 Litre Ele Geçirildi
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır halde bulunan 1980 litre sahte şarap, ruhsatsız bir tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda satışa hazır Bin 980 litre sahte şarap ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan saha çalışmalarında tespit edilen bir şahsın evinde el yapımı şarap bulundurduğu ve evini depo olarak kullanarak satışa hazır hale getirdiği tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan aramada, Bin 1980 litre sahte şarap, ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahısla ilgili kaçakçılıkla mücadele ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
