Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de sahte krem üreten kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Fethiye'de sahte krem üreten kişi yakalandı Fethiye'de sahte krem üretip, satan şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye'de sahte krem üreten kişi yakalandı

MUĞLA - Fethiye'de sahte krem üretip, satan şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye'de sahte ilaç üretildiği bilgisini alan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaç yapma suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merdiven altı tabir edilen sahte krem üretimi yaptığı belirlenen M.K. isimli şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. M.K isimli şüphelinin belirlenen 4 adresine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, adreste 9 bin sahte krem, ruhsatsız tabanca ve 118 fişek ele geçirdi. Şüpheli M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye Muğla 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title