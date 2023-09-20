Fethiye'de Sahilde 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sarıyarlar Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçedeki Sarıyarlar Koyu sahilinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce, sahilde 4 düzensiz göçmen yakalandı, bir bota da el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa