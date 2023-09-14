Fethiye'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, bir kişinin milyonlarca lirasını ve dolarını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp, emekli öğretmen H.Ç'nin 1 milyon 40 bin lirasını ve 72 bin 500 dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve "Adınız terör örgütüne karıştı, hesaplarınıza el koyulacak." diyerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Mağdur kadının şikayetleriyle ilgili yapılan incelemede Şanlıurfa, Manisa ve Tokat'ta olduğu belirlenen İ.Y, S.İ, O.D. ve A.Y. ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.