Fethiye'de Park Halindeki Otobüste Bir Şoförün Cesedi Bulundu

Fethiye'de Park Halindeki Otobüste Bir Şoförün Cesedi Bulundu
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Fethiye'de Park Halindeki Otobüste Bir Şoförün Cesedi Bulundu
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Fethiye'nin Çalış Mahallesi'nde park halindeki otobüste yaşayan turizm şoförü Cafer Topçu, sabah işe gelmeyince iş arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye'nin Çalış Mahallesi'nde ikinci el pazarının kurulduğu alanda park halindeki otobüste kalan 50 yaşındaki turizm şoförü Cafer Topçu, sabah saatlerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çalış Mahallesi'nde, ikinci el pazarının kurulduğu alanda park halindeki bir otobüste yaşayan turizm şoförü Cafer Topçu sabah işe gelmedi. İş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şoförün cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Aslen Aydınlı olduğu öğrenilen Cafer Topçu'nun bir süredir otobüste yaşadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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