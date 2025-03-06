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Fethiye'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Beşir El Hamuud'un kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye - Antalya karayolu üzerindeki Çamköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşir El Hamuud'un kullandığı 48 ASV 880 plakalı motosiklet, Ş.E.'nin yönetimindeki 12 ACF 400 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Beşir El Hamuud'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamuud, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ş.E. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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