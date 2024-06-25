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Fethiye'de Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonrası 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fethiye - Antalya karayolunda Nazmi A. idaresindeki 48 ABU 378 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkisinde, Arif Gültekin'in kullandığı 48 PG 456 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Diler Gültekin'in (49) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı motosiklet ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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