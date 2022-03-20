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Fethiye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de orman yangını Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye'de orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangın, Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki baz istasyonlarının bulunduğu mevkide saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Fethiye'de orman yangını

Fethiye'de orman yangını

Fethiye'de orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - 3. Sayfa

Fethiye, Yangın, Göcek, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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