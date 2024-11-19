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Fethiye'de Öğrenci Servis Araçlarına Yoğun Denetim

Fethiye'de Öğrenci Servis Araçlarına Yoğun Denetim
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Fethiye'de, eğitim-öğretim yılı ara tatilinin ardından öğrenci servis araçlarının denetimleri artırıldı. Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik ekipmanları ve taşıma kurallarına uygunluğu kontrol ederek ceza uyguladı.

Fethiye'de tatilin sona ermesiyle birlikte, öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler artırıldı. Fethiye Trafik Büro Amirliği ekipleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin ardından denetimlerini ilçe genelinde yoğunlaştırdı.

Denetimlerde, servis araçlarının taşıma kurallarına uygunluğu, güvenlik ekipmanları, şoförlerin belgeleri ve araç muayeneleri gibi birçok önemli kriter kontrol edildi. Kurallara uygun hareket etmeyen ve eksiklikleri tespit edilen servis araçlarına cezai işlemler uygulandı. Ekipler, bu uygulamalarla öğrenci güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedeflediklerini vurguladı. Fethiye Trafik Büro Amirliği, denetimlerin artarak devam edeceğini ve hem öğrencilerin hem de velilerin içinin rahat olması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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