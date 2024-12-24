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Fethiye'de Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Fethiye'de Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla, nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası olan K.T. isimli şahıs Fethiye'de yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye'de 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında; "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki K.T. isimli şahıs, Fethiye'nin Kargı Mahallesi'nde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. K.T. isimli şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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