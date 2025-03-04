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Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Fethiye'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Şerife Gündüz, kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye'nin Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Şerife Gündüz hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Karaçulha istikametinde, Uğurlu fırını önünde gerçekleşti. Şerife Gündüz'ün kullandığı 48 ASN 391 plakalı motosiklet, S.E. yönetimindeki 48 HC 252 plakalı kamyoneti sollarken düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Şerife Gündüz kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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