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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, motosikletin beton bariyerlere çarpması sonucu 40 yaşındaki sürücü Cihan Selahattin Başol hayatını kaybetti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Başol, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde beton bariyerlere çarparak savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Muğla-Fethiye karayolu İnlice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Selahattin Başol'un (40) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran beton bariyerlere çarptı. Savrulan motosikletten düşen sürücü Başol ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Başol'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Başol doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Başol'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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