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Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü 10 Metreden Dereye Uçtu

Fethiye'de Motosiklet Kazası: Sürücü 10 Metreden Dereye Uçtu
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet sürücüsü İlker O., 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılan sürücünün hayati tehlikesi yok.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 metre yükseklikten dereye uçan motosiklet sürücüsü İlker O., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza Karagedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolunda seyir halinde olan İlker O., motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen motosiklet hurdaya dönerken, sürücü İlker O. yaralandı. Olayın ardından, yaralı sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere yatağının sarp yapısı nedeniyle, JAK Timi'nden destek talep edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu İlker O., bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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