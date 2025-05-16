Fethiye'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, kamyonetle çarpışması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Çamköy Mevki Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umutcan Güçlü (28) idaresindeki 15 ADJ 148 plakalı motosiklet ile Berat U. (25) İdaresindeki 48 F 7620 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Umutcan Güçlü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa