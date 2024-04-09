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Fethiye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybederek ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Fethiye'nin Tuzla Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda Murathan Uslu, 48 AEY 159 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Murathan Uslu ve yolcu Skyler Watkins yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinnce ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Murathan Uslu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu Watkins'in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye Muğla Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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