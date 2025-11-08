Haberler

Fethiye'de Mahsur Kalan 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fethiye'de Mahsur Kalan 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bir koyda mahsur kalan 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı koyda mahsur kalan 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından 21 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

