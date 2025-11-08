Fethiye'de Mahsur Kalan 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı koyda mahsur kalan 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi Leylek Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından 21 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA