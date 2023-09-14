Fethiye'de kuzenini öldüren şüpheli Denizli'de yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kuzeni ile iki kişiye aracıyla çarpıp, kuzeninin ölümüne neden olan şüpheli, Denizli'de yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kuzeni ile iki kişiye aracıyla çarpıp, kuzeninin ölümüne neden olan şüpheli, Denizli'de yakalandı.

Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde dün yaşanan olayda; Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbededen sonra Murat Erdoğan olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracıyla tartışma yaşanan işyerine gelen Murat Erdoğan, kuzeni Bilal Erdoğan ile birlikte 2 kişiye kullandığı ticari aracı üzerlerine sürerek çarptı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Bilal Erdoğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Murat Erdoğan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı güzergahı tespit eden güvenlik güçlerinin takibi sonucu, Murat Erdoğan, Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin ardından Fethiye'ye gönderileceği öğrenildi. - DENİZLİ