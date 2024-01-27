Fethiye'de Kumar Operasyonu: 45 Kişiye 289 Bin TL Cezai İşlem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine jandarma tarafından yapılan operasyonda kumar oynayan 45 kişiye 289 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye'de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından dernek binasına yapılan operasyonda elektrik prizine takılı tombala makinesi, 180 adet pinpon topu, 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşme için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 750 TL para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 45 şahsa toplam 289 bin 125 TL idari par cezası uygulanırken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 10 şüpheli şahıs ile uyuşturucu madde bulunduran bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA