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Fethiye'de KOM ekipleri kaçakçılığa geçit vermedi

3. Sayfa Haberleri

Fethiye'de KOM ekipleri kaçakçılığa geçit vermedi

Muğla'da polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonunda Ukrayna vatandaşı bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı, çok sayıda kaçak ürüne el konuldu.

Muğla'da polis ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonunda Ukrayna vatandaşı bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı, çok sayıda kaçak ürüne el konuldu.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ile Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri kaçakçılık suçları çerçevesinde düzenledikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, N.O. isimli Ukrayna vatandaşının kaçak alkol ve elektronik sigara sattığı yönünde alınan istihbari bilgilere yönelik şahsın iş yeri ve ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 450 paket elektronik sigara, 40 adet 5000 çekimlik elektronik nargile, çeşitli markalarda gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis ekipleri, N.O. hakkında da adli işlem başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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