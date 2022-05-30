Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası vardı, sahte kimlikle yakalandı - Haberler

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Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası vardı, sahte kimlikle yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası vardı, sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kom Grup Amirliği ekipleri ilçedeki yaptıkları denetimde bir mekanda kendisini farklı biri olarak tanıtan kişinin yapılan kontrollerde S.K olduğu belirlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen S.K. yakalanarak gözaltına alındı. S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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