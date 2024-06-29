Fethiye'de Kayınpeder, Kayınvalidesi ve 1 Kişiyi Öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.A., aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Bölgede bulunan bir villada iddiaya göre, eşini arayan Ö.A., havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Akbaba, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Ö.A.'nın başka bir villada ise E.U. ile S.G. isimli iki kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli, Foça Mahallesi'ndeki Çalış mevkiinde polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. - MUĞLA