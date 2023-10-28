Fethiye'de kavga sonucu ölüm: Şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otel lojmanında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti. Şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Foça Mahallesi'ndeki bir otelin lojmanında dün H.A. (34) ile Y.Ç. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.A'nın bıçakla yaraladığı Y.Ç. hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli H.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa