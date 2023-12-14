Fethiye'de kasten öldürme suçundan aranan şahıs Aydın'da yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kasten öldürme suçundan arandığı öğrenilen şahıs Aydın'ın Efeler ilçesinde komandoların şafak vaktinde yaptığı baskın ile bağ evinde yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kasten öldürme suçundan arandığı öğrenilen şahıs Aydın'ın Efeler ilçesinde komandoların şafak vaktinde yaptığı baskın ile bağ evinde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Efeler ilçesi Sıralılar Mahallesi'nde "Kasten Öldürme " suçundan aranan ve hakkında toplam 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C. isimli şahıs saklandığı bağ evine Jandarma Komando Timleri ile birlikte düzenlenen operasyon ile yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN