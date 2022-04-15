Fethiye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Vahap B. K. (38) idaresindeki 34 AEP 049 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı'nda, Özkan K. (22) yönetimindeki 48 FB 456 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile Halil A.(47), Kurtuluş E. (32) Emirhan K. (20) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine düşen yardım ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA