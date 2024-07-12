Fethiye'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Fethiye- Muğla Karayolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki Esgin idaresindeki 48 TN 506 plakalı otomobil ile İ.U. idaresindeki 48 UB 676 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de kullanılamaz hale gelirken, araç içerisindeki toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan sürücü Zeki Esgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA