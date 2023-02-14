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Fethiye'de iş yeri yangını

3. Sayfa Haberleri

Fethiye'de iş yeri yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, orman ürünleri üreten bir imalathanede yangın çıktı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, orman ürünleri üreten bir imalathanede yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeni Mahalle, Adnan Menderes Bulvarı'nda orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir imalathanede meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde ısınmak için iş yerinde ateş yakıldığı öğrenildi. Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. Alevleri kontrol edemeyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. İş yerinde çalışan bir kişi söndürme çalışmaları sırasında yaralandı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık olduğu belirtilen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethiye İtfaiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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