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Fethiye'de iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.K, otomobilindeki tüfekle Y.K'ye ateş etti ve Y.K. göğsünden ağır yaralandı. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.