Fethiye'de iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı - Haberler

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Fethiye'de iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 3 yıl 1 ay ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 3 yıl 1 ay ile 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 1 Ay hapis cezası bulunan M,T'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hakkında Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 9 Ay hapis cezası bulunan M.Ç de JASAT tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma, Fethiye, Muğla, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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