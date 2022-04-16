Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı - Haberler

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Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 4 yıl 2 ay ile 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü JASAT tarafından yakaladı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, haklarında 4 yıl 2 ay ile 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlüyü JASAT tarafından yakaladı.

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kasten yaralama suçundan 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları çalışması sonucu hükümlü, JASAT ekiplerince Göcek Mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından, hakkında Tehdit suçundan 1 Yıl hapis cezası bulunan İ,U Çiftlik Mahallesinde gözaltın alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Fethiye'de hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma, Fethiye, Muğla, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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