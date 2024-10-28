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Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Fethiye'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 21 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddiası ile yakalanan 6 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 3'ü tutuklanırken, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre; Fethiye açıklarında hareket halindeki motor yatta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 7'si çocuk, 21 düzensiz göçmen ve bu olaya karıştığı iddia edilen 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanıp, soruşturma başlatılmıştı.

Fethiye ilçesi açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki motor yat durdurulup, içerisindeki 7'si çocuk, 21 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanıp, işlem başlatılmıştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen T.T.; U.Y. ve M. M.D. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, C.Y.D.; N.A ve S. Ş. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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