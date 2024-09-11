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Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Karada ise 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içinde 2 düzensiz göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Karada ise 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve olay ile bağlantılı olarak Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 17 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Sahil Güvenlik Kaçakçılık Politika 3-sayfa Fethiye Güncel Göçmen

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