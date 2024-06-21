Fethiye'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan deniz yolu ile çıkış yaptığı tespit edilen fiber karinalı lastik bot içinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 10 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA