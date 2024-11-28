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Fethiye'de Gerçekleştirilen Yangın Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Fethiye'de Gerçekleştirilen Yangın Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir üniversite kampüsünde yangın senaryosu üzerinden gerçekleştirilen tatbikatta, sağlık ekipleri özverili bir şekilde olaya müdahale etti. Tatbikat, yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve tedavi süreçlerini içeriyordu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği Fethiye'de bulunan bir üniversite kampüsünde yangın çıktı. İlk olarak ekip lideri, sağlık çalışanlarına olayla ilgili bilgilendirme yapıldı. Tatbikat kapsamında yaralılar ambulanslar ve minibüslerle Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede kurulan triaj alanında olaydan etkilenen öğrenciler ve görevler muayene edilecekleri alanlara yönlendirildiler. UMKE ekibinin de destekleri ile yaralıların kısa sürede tedavilerine başlanırken; tatbikat gereği 24 kişinin hafif, 4 kişinin orta, 4 kişinin de ağır yaralı olduğu belirtildi. 4 ağır yaralının ise 3'ünün hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı. Ekipler kısa sürede hastaların tedavisinin yapılması adına özverili bir çalışma yürüttü.

"Karşılaşılabilecek sorunları tespit ederek önleyici adımlar atmayı hedefledik"

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İlhan Nazlısöz, "Fethiye Devlet Hastanesi olarak afet planlaması çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımızın senaryosu, üniversite yerleşkesinde bir yangın sonrası meydana gelebilecek yaralanma ve rahatsızlıklara müdahaleyi içeriyordu. Bu sayede, karşılaşılabilecek sorunları tespit ederek önleyici adımlar atmayı hedefledik. Tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığına inanıyorum. Hastanemizin çeşitli ekiplerinden doktorlar, hemşireler ve sivil savunma ekipleri dahil olmak üzere yaklaşık 24 görevli çalışmada yer aldı. Ayrıca, senaryo kapsamında 32 öğrencimizi de aktif roller üstlenmeleri için görevlendirdik. Sağ olsunlar, onlar da bizleri kırmayarak tatbikata katıldılar ve katkı sağladılar" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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