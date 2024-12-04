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Fethiye'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Fethiye'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen bir şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen ortak operasyonda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Fethiye'de saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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