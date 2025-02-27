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Fethiye'de FETÖ Finans Yapılanmasına Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Fethiye'de FETÖ Finans Yapılanmasına Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda, finans yapılanmasıyla bağlantılı 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethullahçı terör örgütü finans yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren bir işyerine yapılan operasyonda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince müşterek yapılan çalışmada, FETÖ silahlı terör örgütünün 'Güncel Finans Yapılanmasına' yönelik, Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir işyeri ile bağlantılı 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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