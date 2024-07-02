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Fethiye'de Evde Meydana Gelen Tüp Patlaması Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Olay, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alındı. O esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan U.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da gelerek, yangın ile ilgili bilgi aldı. Patlamanın ardından Karagözler Mahallesi yolu üzerinde güvenlik önlemleri alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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