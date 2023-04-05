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Fethiye'de esrar operasyonu

Fethiye'de esrar operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde İ.T. isimli şahsın aracında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Fethiye Ölüdeniz Mahallesinde İ.T. isimli şahsın aracında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada; bir miktar kubar esrar, seri numarası silinmiş tabanca, şarjör, fişek ve satır ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Fethiye Muğla 3. Sayfa Haberler

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