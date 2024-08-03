Fethiye'de Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılması
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motoru arızalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonunda 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motoru arızalanınca Sahil Güvenlikten yardım istediler.
Çok sayıda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Lastik bot içinde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA