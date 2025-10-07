Haberler

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 65 Kişi Yakalandı

Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 65 Kişi Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen ve 4 kişi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 43'ü çocuk toplam 65 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen (beraberinde 43 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

