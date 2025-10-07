Fethiye'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 65 Kişi Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan 43'ü çocuk toplam 65 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi Boncuklu Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 22 düzensiz göçmen (beraberinde 43 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA