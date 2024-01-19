Fethiye'de drift yapan otomobil sürücüsüne 32 bin 233 TL ceza

Fethiye'de kavşakta drift yapan bir otomobil sürücüsüne Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 32 bin 233 TL ceza işlemi uygulandı.

Gece saat: 00: 10 sıralarında haber merkezi tarafından Ovacık kavşağında bir otomobilin drift yaptığının anonsu üzerine bölgeye trafik kipleri yönlendirildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, bahse konu araç Atatürk Caddesinde durduruldu. Yapılan kontrol sonucunda araç sürücüsüne 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken, sürücünün ehliyeti 2 ay süre ile geri alındı. Araç çekici ile yediemin otoparkına çekildi. - MUĞLA