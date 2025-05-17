Fethiye'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Fethiye'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından aranan bir şüpheli, evinde yapılan operasyonda çok sayıda silah, altın ve dijital materyal ile birlikte yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde çok sayıda silah, altın, para ve dijital materyal ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma dosyası kapsamında, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimat yazısı doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Zincirleme Şekilde Dolandırıcılık", "Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma" ve "Özel Belgede Sahtecilik" suçlarından aranan bir şahıs, Fethiye'deki ikamet adresinde yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kayıtsız kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 30 adet kurusıkı tabanca fişeği, 15 adet tabanca fişeği, 321 gram külçe altın, 11 adet çeşitli ebat ve modelde altın bilezik, 2 adet kaşe, toplam 908 bin 800 TL nakit para, 21 adet elektronik cihaz, 3 adet harddisk, 6 adet flash bellek, 2 adet mini film kaset ve 27 adet DVD/CD ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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