Fethiye'de doğa yürüyüşünde kaybolan kadın JAK tarafından bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan kadın, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 saatlerinde Kabak Koyu arasında bulunan ormanlık arazide doğa yürüyüşüne çıkan 34 yaşındaki Ceren Ç. ormanlık arazide yolunu kaybetti. Telefonunda bulunduğu yerde çekmemesi üzerine, Kabak Koyu'nda tatil için gelen Ceren Ç.'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Kaybolduğu yerin ormanlık alan olması üzerine bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK Timi yönlendirildi. Yaklaşık iki saatlik aramanın ardından kaybolan Ceren Ç. ulaşıldı. Kendisinin kaybolması nedeniyle ormanlık alanda kurtarılmayı beklediği öğrenildi. - MUĞLA