Fethiye'de Dalgıçlar Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla deniz dibinde Türk bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Fethiye'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Fethiyeli dalgıçlar Dalyan Koyu'nda 8 metre derinlikte Türk Bayrağı açarak dalgalandırdı. Dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy deniz dibinde açtıkları bayrakla poz verdi. O anlar ise su altında kameralara yansırken balıklarda görüntüye eşlik etti. - MUĞLA