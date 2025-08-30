Fethiye'de Dalgıçlar Deniz Dibinde Türk Bayrağı Açtı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalgıçlar 8 metre derinlikte Türk bayrağı açarak bu anlamlı günü kutladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Fethiye'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Fethiyeli dalgıçlar Dalyan Koyu'nda 8 metre derinlikte Türk Bayrağı açarak dalgalandırdı. Dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy deniz dibinde açtıkları bayrakla poz verdi. O anlar ise su altında kameralara yansırken balıklarda görüntüye eşlik etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa