Fethiye'de Cinayet Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanık hakkında, 2 ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 3 ayrı müebbet hapis cezası istendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Haziran 2024 günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda tutuklu sanık 41 yaşındaki Özcan A., kayınvalidesi, kayınpederi ve havuzda çalışan görevliyi tabanca ile öldürüp, ardından Esat U.'nun evine giderek ruhsatlı tabancası ile konut dokunulmazlığını ihlal edip, kurşun yağdırarak Esat U. ve beraberindeki Serdar G.'yi da yaralamıştı. Karakeçililer Mahallesi'ndeki cinayet olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Özcan A. için 2 ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 3 ayrı müebbet hapis cezası istendi.

Olayla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanık Özcan A. için iddianamesini tamamladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame Fethiye 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameye göre, tutuklu şüphelinin 29 Haziran 2024 günü saat 07.00 sıralarında eşi N.A.'yı aşırı kıskanmasından dolayı tartıştığı kayınvalidesi Adile Aysu (52) ve kayınpederi Şükrü Aysu'yu (53) evlerindeki ruhsatlı tabancasıyla öldürdü. Eşini sorup cevap alamadığı iddiasıyla kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren Özcan A. ardından önceye dayalı bir husumet olmayan Kuyubaşı Sokak'ta bulunan ve havuz işi yapan Muhammet Akbaba'nın (49) evine gitti. Akbaba'nın rızasına aykırı olarak girdiği evde Muhammet Akbaba'yı baş, gövde ve ayaklarına doğru birden çok kez ateş ederek öldürdü. Daha sonra cinnet getiren Özcan A. saat 07.30 sıralarında Keçiler Sokak'taki Esat U.'ya ait eve giderek, ruhsatlı tabancası ile eve izinsiz girip, burada "Anneni, babanı öldürdüm" diye bağırıp evden ayrıldı. Yaklaşık 19 dakika sonra aynı adrese tekrar gelen Özcan A., Esat U.'ya ait evin bahçe duvarının üzerine çıkıp eşi N.A.'yı sordu. Esat U.'nun "Öyle biri burada yok" cevabıyla deliye dönen Özcan A., Esat U. ve Serdar G.'ye yaklaşık 10 kez ateş ederek yaraladı.

"Canavarca hisle kasten öldürme" eylemlerinin gerçekleştirildiğine dikkat çekilen iddianamede tutuklu sanık Özcan A.'nın, kayınvalidesi Adile Aysu'yu kasten öldürmekten ve kadına karşı şiddetten, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, havuz işi yapan Muhammet Akbaba'yı kasten canavarca hisle öldürmekten yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Özcan A.'nın kayınpederi Şükrü Aysu'yu kasten öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılmasının istendiği iddianamenin devamında Esat U. ve Serdar G.'yi de kasten öldürmeye teşebbüsten 2 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması istedi. Özcan A.'nın ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme suçlarını da işlediği iddianamede yer alırken, Özcan A.'nın olayla ilgili olarak 2 ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 3 ayrı müebbet hapis cezası istemiyle önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkması bekleniyor. - MUĞLA