Fethiye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangın, Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen alevler ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA