Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan söndürme çalışmaları ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Fethiye'nin Faralya Mahallesi Kirme mevkiinde çıkan orman yangını Fethiye Orman işletme Müdürlüğü orman yangın söndürme ekipleri tarafından kısa sürede müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürürken Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, bu yangının bölgede çıkan üçüncü yangın olduğunu ve ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MUĞLA