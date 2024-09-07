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Fethiye'de çıkan kavgada 13 kişi yaralandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silah, şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. Kavganın ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silah, şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi taksi durağına gelerek taksicileri tabancayla tehdit etti. Eğlence mekanında çalıştığı öne sürülen taksicileri tehdit eden 2 kişi ve arkadaşları ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Tabanca, cam şişe ve taşların kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda kişiyi ise İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu görüşerek sakinleştirirken, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kavga öncesi bir kişinin taksi durağına gelerek silah çıkarması ve yaşanan gerginlik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fethiye 3-sayfa Güncel Kavga

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