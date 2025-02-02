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Fethiye'de Çatı Katında Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Fethiye'de Çatı Katında Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu 10 vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan 5 kişi, dumandan etkilenirken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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